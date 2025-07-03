ЗСУ захопили ворожий кулемет за допомогою наземного робота

Наземний роботизований комплекс бійців 3-ї ОШБр вкрав ворожий кулемет ПКМ

Бійці взводу НРК «NC13» 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) проникли на 450 метрів углиб ворожих позицій за допомогою наземного роботизованого комплексу і захопили кулемет ПКМ. Відео опублікувала пресслужба бригади.



Спочатку українські військові за допомогою засобів спостереження зафіксували розташування ворожого кулемета, після чого направили в його бік наземний робот і «затрофеїли» зброю.

Раніше бійці ЗСУ вже демонстрували подібні дії — в одному з епізодів їм вдалося «вкрасти» російський дрон за допомогою іншого дрону.