Прикордонники вразили машину та засоби зв`язку російських загарбників

Прикордонники майстерно вразили ворожу машину та засоби зв'язку. Фото: скріншот

Пілоти 79 прикордонного загону Державної прикордонної служби у Херсоні провели успішну спеціальну операцію. Прикордонники майстерно вразили машину та засоби зв'язку російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони Півдня України.



Як зазначається, українські військовослужбовці для удару використали FPV-дрони.



«Було успішно знищено ворожу машину, яку окупанти використали для пересування. А ще дві антени зв'язку, які були розгорнуті для координації їхніх бойових дій», — йдеться в повідомленні.



Раніше ми писали, що бійці взводу НРК «NC13» 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) проникли на 450 метрів углиб ворожих позицій за допомогою наземного роботизованого комплексу та захопили кулемет ПКМ.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях