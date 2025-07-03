Вперше в історії: суд Києва вперше визнав фактичні шлюбні стосунки між двома чоловіками

Суд вперше визнав фактичні шлюбні відносини між двома чоловіками. Фото: NV

Деснянський районний суд Києва встановив факт спільного проживання двох чоловіків однією сім’єю, визнавши наявність шлюбних відносин між ними. Йде мова про першого секретаря Посольства України в Ізраїлі Зоряна Кіся і активіста Тимура Левчука. Про це повідомили в громадській організації «Інсайт».



Як зазначається, Зоряна Кіся у червні 2024 року призначили першим секретарем українського посольства в Ізраїлі. Чоловік мав поїхати за кордон, однак у Міністерстві закордонних справ не дозволили парі вирушити разом, відомство не визнало їх членами родини.



Вони подали заяву до суду у вересні того ж року, однак тоді провадження відмовилися відкривати. Вже у лютому 2025 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу та направив справу на новий розгляд. Вже 10 червня суд ухвалив рішення про встановлення факту спільного проживання однією сім’єю.



Відомо, що Зорян і Тимур проживають разом вже 12 років, з 2013 року. У 2017 році вони провели весільну церемонію в Україні, а у 2021-му — уклали офіційний шлюб в Америці.

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