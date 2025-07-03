Окупанти скинули авіабомбу на Миколаївку: є постраждалий

Окупаційні війська РФ 3 липня обстріляли авіаційною бомбою Миколаївку на Донеччині. Внаслідок удару є постраждалий. Про це повідомив начальник Миколаївської міської військової адміністрації Володимир Проскунін, передає «Суспільне Донбас».
За його словами, удар стався приблизно о 15:15.
«Снаряд потрапив будівлею колишнього кафе, поряд із багатоповерховими будинками. Поранення отримала одна людина, жінка 1959 року народження», — зазначив Проскунін.
Крім того, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, у них вибито вікна, балкони, пошкоджено фасад, балкони та покрівлю. Також росіяни пошкодили місцеве кафе.
Раніше ми писали, що 3 липня російські окупанти вдарили по місту Покровськ Донецької області. Внаслідок влучення боєприпасу по приватному сектору загинули двоє місцевих жителів. Тип озброєння встановлюється.
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