Одна людина загинула і п`ять постраждали внаслідок обстрілу Іллінівки

Російська армія 3 липня вдарила FPV-дроном по Іллінівці Краматорського району Донецької області. Внаслідок атак одна людина загинула, також є постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Як зазначається, обстріл стався о 17:20 у приватному секторі.



«Неподалік від домоволодіння загинув 47-річний чоловік. Його дружина 44 років та 74-річна мати поранені. Крім того, на вулиці отримали тілесні ушкодження 65-річна жінка та її 37-річний син. Також постраждала пенсіонерка 70 років», — йдеться у повідомленні.



У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення та контузія. Стан деяких оцінюють як середню тяжкість. Один цивільний перебуває у тяжкому стані.



Раніше ми писали, що російські військові обстріляли Миколаївку.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях