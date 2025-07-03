Безпілотники атакували російську Удмуртію: ймовірно, під удар потрапила нафтобаза

Російську Удмуртію атакували безпілотники. Ймовірно, під удар потрапило село Борок, у цьому населеному пункті знаходиться нафтобаза «Росрезерва». Про це повідомляє видання «ASTRA».



Як зазначається, нафтобаза розташована в Камбарському районі, під Сарапулом.



У селі знаходиться нафтобаза ФКГУ комбінату «Горизонт» («Приоритет») Росрезерву. Раніше ця база була призначена як резервуарний парк для зберігання нафти.



Раніше ми писали, що в російському місті Сарапуль в Удмуртії після атаки безпілотника пролунав вибух.

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