Катували людей з проукраїнською позицією: двом керівникам Макіївської колонії заочно повідомили про підозру

Начальникам Макіївської колонії заочно повідомили про підозру у воєнних злочинах. Вони організували в колонії тортури для людей із проукраїнською позицією, годували їх непридатною їжею та утримували в жахливих умовах. Про це повідомляє прокуратура.



Як зазначається, у липні 2019 року цю колонію очолив мешканець Амвросіївки. З приходом на посаду підозрюваний облаштував окреме крило з так званими бараками, куди за фейковими звинуваченнями доставляли цивільних із проукраїнською позицією.



«Засуджених тримали у жахливих умовах у камерах по 50-60 осіб. Приміщення опалювалися за кошти рідних утримуваних осіб, які купували для цього вугілля та дрова. Через брак технічної води люди не могли дотримуватися правил елементарної гігієни», — йдеться у повідомленні.



У листопаді того ж року керівником колонії став колишній співробітник внутрішніх справ України, який пішов на співпрацю з РФ. З того часу умови утримання засуджених значно погіршилися.



«Він жорстоко поводився із в'язнями та заявляв про необхідність вбивства українців. Деяких ув'язнених поміщали у звані ями. У цих невеликих приміщеннях з бетонною підлогою їх змушували стояти протягом цілого дня та забороняли сісти», — йдеться у повідомленні.



Людей годували кашею, покритою комбіжиром, з курячими кістками та перевареною протухлою рибою та хробаками. Іноді навіть таких порцій не вистачало.



Дії підозрюваних кваліфіковані як воєнний злочин (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).



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