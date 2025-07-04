Добропілля та Білицьке вночі потрапили під російський обстріл

Місто Білицьке у Покровському районі Донецької області потрапило під російський обстріл сьогодні вночі. Фото: Добропілля Інфо

Міста Білицьке та Добропілля Покровського району Донецької області вночі були обстріляні військами РФ. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Згідно з повідомленнями, у Білицькому під удар потрапила електропідстанція. У місті є перебої з електропостачанням.

Голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін сьогодні в ранковому зведенні повідомив, що станом на 8 годину ранку 4 липня в Білицькому через обстріл загинули двоє людей, один поранений.

Також минулої ночі під ударом опинилося і місто Добропілля. Попередньо була атакована промислова зона. Інформації про постраждалих на цю годину немає.

Раніше повідомлялося, що за даними на 27 червня у Добропіллі Донецької області залишається 22 417 мешканців, у самій громаді – понад 30 тисяч осіб. Про це повідомив начальник Добропільської міської військової адміністрації Андрій Бондаренко. Гуманітарна ситуація у громаді – стабільна.