У Донецьку людей «виселяють» з ринку — що буде з «Аквілоном»

Торгові ряди «Аквілон» у Донецьку

У Донецьку окупаційна влада прийняла рішення закрити ринок «Аквілон» в районі залізничного вокзалу. У людей є час до 1 вересня, щоб встигнути забрати свій товар. Спочатку вони повинні були це зробити до 1 липня, проте обурення місцевих жителів змусило угруповання «ДНР» піти на поступки.



Підприємцям дозволили працювати до кінця літа без касових апаратів — ще одне нововведення для всіх ринкових торговців на окупованій Донеччині. Підприємець повинен за свої гроші купити і встановити касовий апарат, що також влаштовує далеко не всіх.



Раніше в «ДНР» називали різні причини закриття «Аквілону» — від облаштування скверу до будівництва торгівельного центру. Тепер же офіційна версія звучить так: для проведення там капремонту магістрального водогону. Їх планують закінчити в березні 2026 року. А що буде після на місці ринку — поки невідомо.

Окупаційна влада пообіцяла підприємцям надати робочі місця на інших ринках Донецька. Попередньо, мова йшла про «Маяк».