Агент «АТЕШ» розкрив штаб 428-го полку ЗС РФ під Покровськом

Позиції ЗС РФ на Покровському напрямку.

Агент руху опору «АТЕШ» з-поміж військовослужбовців ЗС РФ передав дані про командний пункт 428-го мотострілецького полку на Покровському напрямку. На цьому КП перебувало безліч офіцерів, які здійснювали управління боєм на одній з ділянок фронту.

Позиції ЗС РФ на Покровському напрямку.

«Наш агент також зібрав інформацію про інші позиції: розміщення особового складу, техніки та склади ворога. Цей підрозділ бере участь у наступальних діях, і командування не шкодує своїх людей. Завдяки отриманим даним, частина ворожих позицій уже знищена, а деякі штабні командири ліквідовані», — йдеться в повідомленні.

Раніше партизани допомогли ЗСУ знищити позиції російських операторів БПЛА у Донецькій області.