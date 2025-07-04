Армія РФ окупувала два села поблизу кордону у Харківській області – DeepState

Окуповані села Мілове та Строївка на Харківщині Фото: карта DeepState

Російські війська окупували села Мілове та Строївка у Харківській області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Ці села розташовані поблизу російсько-українського кордону.



Загарбники також просунулися біля селища Тополі на Харківщині та села Федорівка на Донеччині.



Крім того, армія РФ просунулася у селі Піддубне Донецької області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 10 боєзіткнень, на Новопавлівському – 13.

Нагадаємо, що українська армія просунулася у Сумській області.