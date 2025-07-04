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Наслідки обстрілу Києва: багато поранених, розбиті «швидкі», брудне повітря

04 липня 2025, 10:00

Наслідки обстрілу Києва: багато поранених, розбиті «швидкі», брудне повітря

Наслідки російського обстрілу Києва у ніч проти 4 липня. Фото: ДСНС Наслідки російського обстрілу Києва у ніч проти 4 липня. Фото: ДСНС

У Києві ліквідують вранці 4 липня наслідки нони російської атаки. Роботи тривають одразу у кількох районах столиці.

Солом'янський район

Внаслідок обстрілу частково зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок. Зайнялася покрівля семиповерхової будівлі, площа пожежі склала 2000 квадратних метрів. Виникли спалахи у складському приміщенні, на території станції технічного обслуговування та в гаражному кооперативі. Пошкоджено значну кількість об'єктів цивільної інфраструктури.

Святошинський район

Ураження 14-поверхового житлового будинку викликало пожежу. Також спалахнули автомобілі. Рятувальники продовжують гасіння кількох пожеж у нежитлових будинках.

Шевченківський район

Під ударом безпілотників опинилася 8-поверхівка, в якій ще ніхто не проживав. Зруйновано перший поверх.

У Дарницькому та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків ворожих дронів.

Для ліквідації наслідків залучено понад 450 рятувальників та близько 100 одиниць техніки ДСНС.

За словами мера Києва Віталія Кличка, до 08:05 п'ятниці відомо про 23 постраждалих внаслідок атаки.

«Зараз, за даними медиків, відомо про 23 постраждалих від атаки ворога на столицю. 14 із них госпіталізували. Решті надали допомогу амбулаторно або на місці», — повідомив Кличко.

Внаслідок обстрілу пошкоджено п'ять автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих. Серед медиків, за його інформацією, поранених немає.

Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України вранці 4 липня повідомило про високий рівень забруднення повітря у Києві.

«Рівень забруднення атмосферного повітря у Києві високий. Радіаційний фон у місті залишається в нормі. Про це свідчать дані міських пунктів моніторингу якості повітря. Причина погіршення стану повітря — пожежі, спричинені масованим обстрілом Росії у ніч із 3 на 4 липня», — йдеться у повідомленні відомства.

Мешканцям рекомендовано по можливості не виходити на вулицю, не провітрювати приміщення, пити більше рідини та включати очищувачі повітря на максимальний режим. Особливо важливо дотримуватися цих порад людям із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи.

Новий антирекорд Росії

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи знищили 478 із 550 засобів повітряного нападу, які використала Росія в ніч проти 4 липня.

Попередній антирекорд обстрілів усієї України — 537 коштів, з яких збили 475, було зафіксовано в ніч на неділю, 29 червня.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки удару.

«Загалом від цього сьогоднішнього російського удару, окрім Києва, постраждали ще Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області. Станом на цей час відомо про 23 поранених. Усім надається допомога. Багато місць падіння уламків дронів і ракет. На жаль, є й прямі влучення», — зазначив Зеленський.

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