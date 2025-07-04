У Луганській області окупанти тиснуть на місцевих підприємців. Що відбувається

Бізнес на окупованій Луганщині. Фото: голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник у Телеграм

В окупованій Луганській області продовжується тиск на місцевих підприємців, яким обмежують ціни на продаж продуктів харчування. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, у червні ще 29 суб'єктам господарювання обмежили ціни.



«Загалом під штучне утримання цін потрапив уже 1561 бізнес. Загарбники це називають добровільним самообмеженням торгової надбавки. Різниця між закупівлею та продажем, на думку окупаційної влади, не повинна перевищувати 5%. З цих відсотків, щоправда, треба видати зарплати, сплатити податки, оренду приміщення, комунальні послуги, передбачити інші витрати. На бізнес, зареєстрований у регіонах Росії, такі обмеження на окупованій Луганщині чомусь не поширюються», – наголосив Харченко.

Нагадаємо, що у Луганській області окупанти примусово мобілізуватимуть жителів навіть без паспорта РФ.