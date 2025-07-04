Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У Луганській області окупанти тиснуть на місцевих підприємців. Що відбувається

04 липня 2025, 10:44

У Луганській області окупанти тиснуть на місцевих підприємців. Що відбувається

Бізнес на окупованій Луганщині. Фото: голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник у Телеграм Бізнес на окупованій Луганщині. Фото: голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник у Телеграм

В окупованій Луганській області продовжується тиск на місцевих підприємців, яким обмежують ціни на продаж продуктів харчування. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

За його словами, у червні ще 29 суб'єктам господарювання обмежили ціни.

«Загалом під штучне утримання цін потрапив уже 1561 бізнес. Загарбники це називають добровільним самообмеженням торгової надбавки. Різниця між закупівлею та продажем, на думку окупаційної влади, не повинна перевищувати 5%. З цих відсотків, щоправда, треба видати зарплати, сплатити податки, оренду приміщення, комунальні послуги, передбачити інші витрати. На бізнес, зареєстрований у регіонах Росії, такі обмеження на окупованій Луганщині чомусь не поширюються», – наголосив Харченко.

Нагадаємо, що у Луганській області окупанти примусово мобілізуватимуть жителів навіть без паспорта РФ.

ТЕГИ

Люди
Олексій Харченко
Місця
Луганська область
Інше
окупація Ціни Бізнес продукти
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:18
В окупованому Донецьку обстріляне селище Трудовські: повідомляється про загиблих та поранених
10:44
У Луганській області окупанти тиснуть на місцевих підприємців. Що відбувається
08:56
У Донецьку людей «виселяють» з ринку — що буде з «Аквілоном»
17:49
У Луганську вбито Маноліса Пілавова: хто він такий і що про нього відомо?
16:12
Вибух у Луганську: загинув колишній «мер»
15:29
Генштаб підтвердив ураження складів боєприпасів росіян на захопленій Донеччині
14:57
З Маріуполя на «культурний плацдарм»: як Кремль використовує молодь на окупованих територіях
13:08
У Луганську прогримів вибух: є загиблі та поранений
12:00
На ТОТ зростає кількість дитячих отруєнь через брудну воду
11:21
Окупанти дали 14 років жителю Херсонщини за «держзраду»
09:05
З порту Маріуполя вивезли танки та БМП — колони рушили у бік Запорізької області
08:58
ЗСУ вдарили по складу з БК для ППО та артилерії в Харцизьку
16:02
Українських дітей в окупації переслідують за мову та погляди — їх відправляють до психіатричних клінік
14:45
Удар по Донецьку: що окупанти переховували у будівлі колишнього інституту
11:36
В Україну з окупації вдалося повернути трьох дітей — Єрмак
10:10
Очільник угрупування «ЛНР» заявив про повне захоплення Луганської області російськими військами
09:33
В окупованому Луганську після атаки БПЛА виникли великі пожежі
23:00
В Донецьку удару зазнала будівля колишнього проєктного інституту — там могли бути військові або члени «ДНР»
22:30
У Донецьку після обстрілу спалахнув ринок
21:59
Вибухи у Донецьку: над містом підіймається дим, працює ППО
усі новини
14:22
Су-34 атакував Кривий Ріг, підлетівши близько до ЛБЗ: від ТОТ до міста — трохи більше ніж 72 км
14:18
В окупованому Донецьку обстріляне селище Трудовські: повідомляється про загиблих та поранених
13:46
Обстріл Краматорська: по місту вдарили з РСЗВ, поранені у важкому стані
12:15
Встановлено особу дівчини, яка підірвала ексмера окупованого Луганська
12:12
МЗС Польщі: під час удару по Києву пошкоджено консульство
11:49
Кривий Ріг атакували «шахеди»: щонайменше два вибухи пролунали у місті
11:48
Російські війська з артилерії вдарили по Костянтинівці: є поранена
11:12
На збитому у РФ дроні знайшли рядок з української пісні про Джанкой
11:09
У Краматорську під обстріл потрапили об'єкти інфраструктури: є поранені — МВА
10:46
Безпілотники атакували Підмосков'я та Ростовську область РФ: під удар потрапив військовий завод в Азові
10:44
У Луганській області окупанти тиснуть на місцевих підприємців. Що відбувається
10:28
Російський безпілотник вночі вдарив по Слов'янську: у місті пошкоджені будинки
10:00
Наслідки обстрілу Києва: багато поранених, розбиті «швидкі», брудне повітря
09:51
ЗСУ просунулися у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях – ISW
09:49
Повітряні сили розкрили масштаб нічної атаки РФ
09:35
Війська Росії за добу вбили 8 і поранили 11 людей у Донецькій області
09:27
Краматорськ: після повітряної тривоги у місті прогриміли потужні вибухи
09:18
Армія РФ окупувала два села поблизу кордону у Харківській області – DeepState
09:06
Агент «АТЕШ» розкрив штаб 428-го полку ЗС РФ під Покровськом
08:56
У Донецьку людей «виселяють» з ринку — що буде з «Аквілоном»
усі новини
ВІДЕО
В окупованому Донецьку обстріляне селище Трудовські: повідомляється про загиблих та поранених В окупованому Донецьку обстріляне селище Трудовські: повідомляється про загиблих та поранених
04 липня, 14:18
Наслідки удару по Краматорську. Фото: кадр із відео Обстріл Краматорська: по місту вдарили з РСЗВ, поранені у важкому стані
04 липня, 13:46
Дим після прильоту у Кривому Розі вранці 4 липня. Фото: Перший міський, Кривий Ріг Кривий Ріг атакували «шахеди»: щонайменше два вибухи пролунали у місті
04 липня, 11:49
Слова з пісні про Джанкой. На збитому у РФ дроні знайшли рядок з української пісні про Джанкой
04 липня, 11:12
Момент прильоту в Азові Ростовської області Росії. Фото: Exilenova+ Безпілотники атакували Підмосков'я та Ростовську область РФ: під удар потрапив військовий завод в Азові
04 липня, 10:46
Прикордонники майстерно вразили ворожу машину та засоби зв'язку. Фото: скріншот Прикордонники вразили машину та засоби зв`язку російських загарбників
03 липня, 17:55

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір