В окупованому Донецьку обстріляне селище Трудовські: повідомляється про загиблих та поранених

Вибухи пролунали сьогодні вдень у селищі Трудівські на заході окупованого Донецька. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали з посиланням на «владу» міста.

За попередньою інформацією, є загиблі, четверо людей поранені. Про це повідомили у оперативних службах. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку вночі 30 червня відбувся обстріл. Під ударом опинилася будівля колишнього Донецького державного науково-дослідного та проектного інституту кольорових металів.