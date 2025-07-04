Українські безпілотники уразили завод із виробництва бойових частин для «шахедів» у Підмосков'ї: виникла пожежа

Наслідки атаки на завод у Підмосков'ї. Фото: Генштаб ЗСУ

4 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України уразили АТ «ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії"» у місті Сергіїв Посад Московської області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Підтверджено досягнення засобів ураження безпосередньо цілі. Зафіксовані пожежа та сильне задимлення в районі об'єкта. Результати ураження уточнюються.



Підприємство виробляє, зокрема, термобаричні бойові частини для БПЛА «Шахед» та є важливою ланкою у збройній агресії Російської Федерації проти України.

Нагадаємо, що місцева влада визнала атаку українських дронів на Сергіїв Посад.