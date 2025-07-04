РФ ударила по Слов`янську: рятувальники ліквідують наслідки атаки під повторними обстрілами

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: ДСНС

У Слов'янську внаслідок чергового російського удару спалахнула пожежа в адміністративній будівлі. Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки під повторним обстрілом. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«По приїзду на місце події рятувальники почали гасити пожежу двоповерхової будівлі на площі 1000 кв. м. Але вже через деякий час агресор вдарив знову — прямо містом, де продовжувалася ліквідація спалаху», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що через загрозу життю пожежники призупинили гасіння. Проте згодом їм вдалося ліквідувати пожежу.





Раніше ми писали, що вночі 4 липня російські війська БПЛА «Блискавка-2» атакували місто Слов'янськ Донецької області.

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