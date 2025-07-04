Над Києвом збили «Герберу» з модемом і ретрансляційним зв'язком

«Гербера» з камерами на підвісі, CRPA-антеною і радіомодемом.

Над Києвом було збито кілька російських БпЛА «Гербера», але не звичайних — з камерами на підвісі, CRPA-антеною і радіомодемом. Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«Гербера» з камерами на підвісі, CRPA-антеною і радіомодемом.

За його словами, така конфігурація вже застосовувалася для розвідки на прифронтових ділянках, але поява «Гербери» над Києвом може свідчити про наявність поблизу міста радіо ретранслятора.



«Передача відео на 300 км до РФ нереальна, і навіть 100 км до Білорусі малоймовірна на цьому діапазоні. Теоретично можна побудувати MESH-мережу з "герберівських" ретрансляторів до Росії, але це складно і ризиковано», - зазначив експерт.

«Гербера» з камерами на підвісі, CRPA-антеною і радіомодемом.

Він закликав профільні структури взяти це питання під контроль.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня (з 18:00 3 липня) російські війська випустили по Україні 550 засобів повітряного нападу.