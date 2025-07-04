«Очікується удар»: у DeepState розповіли про ситуацію поблизу кордону на Харківщині після окупації Мілового

Ситуація поблизу окупованого села Мілове на Харківщині. Фото: карта DeepState

Після відносно нетривалих штурмових дій російські війська зуміли наскоком зайняти Мілове на Харківщині та численні лісосмуги на захід та південь від села. Про це повідомили аналітики DeepState.



Ці дії покликані підтримати наступ окупантів на західному березі річки Оскіл. Ймовірно, що найближчими днями очікується удар на села Бологівка чи Одрадне, щоб збільшити ділянку натиску вздовж Осколу.



«Біля Мілового з одного боку не відбулося масштабного наступу, але з іншого – є втрачена територія і росіяни в піднесеному настрої намагаються наступати на села Амбарне та Зарубинка. Загалом не секрет, що основними нашими ділянками отримання резервів є зовсім інші відрізки, тому підрозділи в цій оперативно-тактичній зоні змушені з нічого знаходити нові сили, а ворог повільно, але нарощується», – зазначили аналітики.

Нагадаємо, що 4 липня у DeepState заявили про окупацію сіл Мілове та Строївка поблизу кордону у Харківській області.