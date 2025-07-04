Рішення про заморожування постачання зброї Україні в односторонньому порядку ухвалив голова Пентагону — NBC News

Міністр оборони США Піт Хегсет. Фото: CNN

Глава Пентагону Піт Хегсет заморозив постачання зброї Україні, незважаючи на дані військових про те, що це не загрожує боєздатності США. Про це сьогодні повідомляє американський канал NBC News.

Видання зазначає, що рішення в односторонньому порядку ухвалив Піт Хегсет — і це вже втретє. Його підтримав голова політичного департаменту Міноборони Елбрідж Колбі — давній противник допомоги Україні.

Також наголошується, що рішення про призупинення постачання стало несподіваним для Держдепу, конгресменів, чиновників у Києві та європейських союзників.

У той же час агентство Reuters раніше повідомило, що президент Дональд Трамп заявив, що США не повністю зупинили постачання зброї в Україну.

«Ми поставляємо зброю, але ми постачали надто багато зброї. Але ми постачаємо зброю. І ми працюємо з ними та намагаємося їм допомогти, але ми не припинили [поставки повністю]. Ви знаєте, Байден спустошив усю нашу країну, поставляючи їм зброю, і ми маємо переконатися, що у нас достатньо зброї для себе», — сказав Трамп.

Трамп додав, що планує 4 липня поговорити із президентом України Володимиром Зеленським. Український лідер говорив, що збирався обговорити з Трампом призупинення постачання деяких видів озброєнь, про що вперше стало відомо цього тижня.