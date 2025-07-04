Зеленський та Трамп провели переговори

Зеленський поговорив із Трампом. Фото: Вікіпедія

У п'ятницю, 4 липня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом. Про це повідомив начальник Офісу президента Андрій Єрмак.



«Дуже важлива та змістовна розмова між президентами. Усі деталі зовсім скоро», — зазначив він.



Оновлено. Володимир Зеленський розповів деталі розмови з американським лідером.



«Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу берегти життя людей і нашу незалежність. Ми зробили дуже багато разом з Америкою і підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства і відновити нормальний стійкий, гідний мир. Потрібна гідна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції», — зазначив він.



Глава держави розповів, що обговорив із Трампом ситуацію на передовій, а також російські удари по українських містах.



За словами Зеленського, обговорили можливості щодо ППО, і домовилися про відповідну зустріч наших команд.



«Говорили також детально про можливості оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва. Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це дуже потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій», — заявив президент України.



Крім того, Зеленський і Трамп обговорили взаємні закупівлі та інвестиції. Також обмінялися думками про дипломатичну ситуацію та спільну роботу з Америкою та іншими партнерами.



Раніше ми писали, що президент Америки Дональд Трамп та голова Кремля Володимир Путін 3 липня провели телефонну розмову. Політики спілкувалися майже годину, вони обговорили війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.



Як зазначив Ушаков, глава Кремля заявив про готовність Росії продовжити переговорний процес з Україною, крім того, РФ не збирається «відступати від своїх цілей».



Путін і Трамп торкнулися теми переговорів у Стамбулі, які залишаться двосторонніми.



За словами Ушаков, вони не обговорювали третій раунд переговорів між Україною та РФ, припинення постачання зброї США в Україну, а також можливість їхньої зустрічі.



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