Окупанти облаштували рембазу на Луганському пороховому заводі

Агент руху «АТЕШ» провів розвідку на території колишнього Луганського порохового заводу, який окупанти перетворили на військову базу. Все промислове обладнання вже давно вивезено до Росії, і підприємство не функціонує у звичайному режимі.
Наразі на його території розміщено пункт дислокації та ремонтну базу російської військової техніки. Об'єкт ретельно охороняється: встановлені камери відеоспостереження, охоронні пости, периметр обнесений колючим дротом.
Хоча на відео не зафіксовано пряму присутність військових, рівень охорони вказує на активне використання об'єкта в логістичних цілях. Також агенти повідомляють про проблеми зі зв'язком поблизу території бази.
Нагадаємо, безпілотники атакували Підмосков'я та Ростовську область РФ. Під удар потрапив військовий завод в Азові.
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