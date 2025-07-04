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«Принцип перемішування»: куди Росія вивозить на відпочинок українських дітей

04 липня 2025, 18:26

«Принцип перемішування»: куди Росія вивозить на відпочинок українських дітей

На початку літа росіяни анонсували вивезення до території РФ на відпочинок десятків тисяч дітей з окупованих територій України. Везуть у різні регіони, часто віддалені, повністю відрізаючи дитину від спілкування з друзями, батьками, знайомими.

Натомість на окуповані території України привозять дітей з Югри та Варкути, демонструючи можливості «життя у нових регіонах» юним мешканцям російської глибинки.

 Такий принцип перемішування —  це не тільки елемент політики асиміляції, а і спосіб  перевиховання. 

Теорія перемішування як експеримент над українськими дітьми 

Дітей із різних регіонів України та Росії свідомо розподіляють по різних таборах, групах у віддалених регіонах РФ — наприклад, в Омській області, Дагестані, Сахаліні. І в умовах абсолютної безпорадності дитини через нові реалії (незнайома культура, кліматичні особливості місцевості,  відсутність зв’язку), в яких вона опинилася, вибудовують нову свідомість, де їй немає місця минулому.

 Російська теорія перемішування декларує, що у змішаних групах дітей легше піддавати російській пропаганді, нав’язувати російську мову, історію, культуру й інше «патріотичне виховання». Особливо, коли українців в цих змішаних групах — меншість.

Роз’єднані діти менш схильні до спротиву, не можуть підтримати один одного чи організувати спільні дії.

 На практиці це реалізується так: дітей розміщують у таборах і протягом перебування дітей залучають до освітніх, культурних та ідеологічних заходів за російськими програмами, часто із мілітаризованим ухилом. Дітей вчать стріляти, пілотувати дрони, розповідають, що померти за Батьківщину — це і є сенс життя, ну і головне — доводять, що Росія — то і є батьківщина дитини, а Україна — це просто її частина, яка колись незаконно відірвалася, а тепер повертається.

 Згідно з публічними заявами, які робили представники окупаційних адміністрацій на початку 2025 року, протягом літа окупанти планують вивезти на територію РФ  понад 4 тисячі дітей з Херсонської області, 7 тисяч дітей — із Донецької області, 11 тисяч дітей — з окупованої Луганщини та 9 тисяч дітей з окупованої частини Запорізької області.

Ми дослідили, в які саме регіони РФ та у якій кількості відправляли українських дітей на «перевиховання» в червні поточного року.

 Інформацію брали із відкритих джерел, звітів окупантів та повідомлень в російських пропагандистських медіа.

Куди відправляють дітей з окупації

 Регіони дуже різні. Головним чином, це території за Уралом, а також в окупованому Криму.

 Найбільше дітей в червні 2025 року відправляли в Платошинське сільське поселення Пермського краю, Анапу, Чувашію та різні міста окупованого Криму. Дітей з Маріуполя також у значній кількості відправляли до Санкт-Петербурга — «щоб діти бачили красу нашої батьківщини», казали колаборанти, відправляючи дітей до РФ.

 Серед регіонів, які приймали українських дітей, були і території екологічного лиха.

Нагадаємо, що в грудні 2024 року під час шторму зазнали аварії два російські танкери, які перевозили мазут. Близько 9 тонн мазуту вилилося в море. В результаті десятки кілометрів узбережжя Чорного моря перетворилися на зону екологічної катастрофи. Мертва риба, забруднене море, покриті мазутом кілометри узбережжя не тільки робити величезну шкоду природі, а і зірвали курортний сезон для росіян. Але ті не розгубилися і стали направляти на відпочинок до цієї забрудненої території українських дітей.

 Анапа, Євпаторія, Феодосія, Алушта — ось міста, які прийняли найбільшу кількість дітей з окупованої Донеччини, Луганщини та Запоріжжя, і саме ці міста позначені як найбільш постраждалі від забруднення мазутом. Наприклад, в Євпаторії були покриті мазутом 9 км узбережжя, у Феодосії —  майже вся берегова лінія, в тому числі біля заповідника «Мис Меганом».

 Тож росіяни не тільки «перекодують» українських дітей завдяки літнім таборам, а і затикають бреши в провальному туристичному сезоні.

Скільки і звідки

Загалом ми нарахували 6187 дітей, яких окупаційна влада вивезла до російських регіонів або до окупованого Криму в червні 2025 року.

Найбільшу кількість дітей росіяни вивезли із Запорізької та Донецької областей.

Таблиця: кількість дітей, міста, з яких їх вивезли, та пункти призначення

Очевидно, це може бути неповна картина. Дані з відкритих джерел та повідомлень російських медіа можуть не відображати всієї інформації на тему, проте ці відомості дають уявлення про масштаби «перемішування».

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