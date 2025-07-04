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Військові взяли в полон африканця, який воював на боці РФ

04 липня 2025, 19:22

Військові взяли в полон африканця, який воював на боці РФ

Росіяни, що воюють за Україну, взяли в полон африканця, який воював за РФ. Фото: скріншот Росіяни, що воюють за Україну, взяли в полон африканця, який воював за РФ. Фото: скріншот

На Запорізькому напрямку військові легіону «Свобода Росії» взяли в полон 29-річного нігерійця. «Окупант» встиг повоювати на фронті п'ять місяців. Про це повідомляє соціальний проєкт «Хочу жити».

Кехінд Олувагбемілеке чотири роки жив у РФ, він займався продажем наркотиків. Правоохоронні органи запропонували йому замість терміну за 228 статтею піти на війну.

«Щоправда не сказали, що ціною «чистого аркуша» у його біографії може стати його життя. Африканець встиг повоювати досить довго як для найманця — 5 місяців, перш ніж здатися на Запорізькому напрямі», — йдеться у повідомленні.

Кехінде — один із тисяч найманців із третіх країн, завербованих Міноборони РФ для війни в Україні. За даними, лише африканців у складі російської армії, як мінімум, близько 500.

Раніше ми писали, що українським військовослужбовцям вдалося взяти в полон китайського найманця із позивним «шабля». «Військовослужбовець» воював у складі 102 полку 150-ї дивізії російської армії.

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