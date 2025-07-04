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На Запорізькій АЕС стався блекаут через удар армії РФ

04 липня 2025, 19:47

На Запорізькій АЕС стався блекаут через удар армії РФ

Російський удар спричинив блекаут на ЗАЕС. Російський удар спричинив блекаут на ЗАЕС.

Окупаційні війська РФ вдарили по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС, розташоване в місті Енергодар) з об'єднаною енергосистемою України. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Удар окупантів викликав блекаут на Запорізькій атомній електростанції», — зазначив він.

За словами міністра, ця лінія дає змогу підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки.

З початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС вже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинилася на межі блекауту.

Раніше ми писали, що на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС функціонують так звані школи пілотів FPV-дронів.

Крім того, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) могло провести ротацію на Запорізькій АЕС без згоди України. Імовірно, це сталося через окуповані території та РФ.

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