На Запорізькій АЕС стався блекаут через удар армії РФ

Російський удар спричинив блекаут на ЗАЕС.

Окупаційні війська РФ вдарили по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС, розташоване в місті Енергодар) з об'єднаною енергосистемою України. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.



«Удар окупантів викликав блекаут на Запорізькій атомній електростанції», — зазначив він.



За словами міністра, ця лінія дає змогу підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки.



З початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС вже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинилася на межі блекауту.



Раніше ми писали, що на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС функціонують так звані школи пілотів FPV-дронів.



Крім того, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) могло провести ротацію на Запорізькій АЕС без згоди України. Імовірно, це сталося через окуповані території та РФ.

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