З російського полону повернувся 70-річний цивільний Микола Медик з Донеччини

Під час обміну повернули цивільного заручника РФ з Донецької області Миколу Медика, який був у полоні понад три роки. Фото: Медійна ініціатива

З російського полону під час сьогоднішнього обміну повернули 70-річного Миколу Медика, який родом з селища Володимирівка Донецької області. Чоловік був у неволі понад три роки. Про це повідомили у «Медійній ініціативі за права людини».



«Мого батька обміняли, він уже в Україні. Він повідомив, що до 2024 року його били щодня. І мимохіть сказав про поранення ока. Ймовірно, пошкодили під час знущань. Скаржиться на сильні болі у грудях. Батько погано почувається і у фізичному, і в моральному сенсі. Зі сміху в сльози переходить, зі сліз — у сміх», — розповіла його дочка Марія.



Микола Медик народився на Донеччині, працював електриком у місцевому заводі. У березні 2022 року російські війська окупували його селище, проте чоловік вирішив залишитися на батьківщині. Вже на початку квітня його викрали російські загарбники.



Чоловіка вивезли на допит до окупованої Волновахи, а згодом — до Донецька. Окупанти висунули йому підозру у співпраці з українською армією. Згодом чоловіка вивезли до РФ, де утримували в СІЗО-2 м. Галич Костромської області разом з українськими військовополоненими.



Раніше ми писали, що 4 липня з російського полону додому повернулися українські військові.

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