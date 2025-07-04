Названо втрати армії Росії за пів року

Сили оборони за півроку знешкодили 230 тисяч окупантів. Фото: Олександр Сирський

З початку 2025 року українські військовослужбовці вбили чи поранили 230 тисяч російських окупантів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.



Крім того, за його словами, Сили оборони підбили понад 4000 танків та бойових броньованих машин.



«За перше півріччя 2025 року Сили оборони України вже знешкодили понад 230 тисяч російських окупантів, 1 311 танків і 2 885 броньованих машин ворога», — зазначив він.



Раніше ми писали, що щодня на Покровському напрямку фіксується щонайменше 50 бойових зіткнень. Саме на цій ділянці противник зосередив найбільше угруповання – близько 111 000 солдатів.

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