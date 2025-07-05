Двоє мешканців загинули і четверо постраждали внаслідок атак армії РФ у Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська минулої доби, 4 липня, вбили двох цивільних у Донецькій області. Постраждали чотири особи. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 4 липня росіяни вбили 2 мешканців Донеччини: у Костянтинівці та Торському», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 4 особи отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 33 цивільні, отримали поранення — 7448 осіб. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що за 3 липня росіяни вбили вісім мешканців Донецької області.

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