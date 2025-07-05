Армія РФ знову атакувала Покровську громаду: є постраждалі та пошкодження

У Покровській громаді Донецької області минулої доби, 4 липня, двоє людей отримали поранення. Також пошкоджено житло. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



4 липня близько 12:30 внаслідок обстрілу (тип озброєння встановлюється) мікрорайону «Південний» у місті Покровськ поранено цивільного чоловіка 1972 року народження. У потерпілого діагностовано проникне поранення черевної порожнини та голови. Інформація про пошкодження не надходила.



Близько 13:00 росіяни потрапили дільницею автодороги Покровськ-Мирноград. Поранення отримала ще одна громадянська людина.



Близько 14:45 російський FPV-дрон потрапив до багатоквартирного будинку міста Родинське. Зафіксовано пошкодження. Інформації щодо постраждалих не надходило.



О 16:30 Батьківщина знову була атакована FPV-дроном. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Інформація про постраждалих відсутня.



Раніше ми писали, що окупаційні війська минулої доби, 4 липня, вбили двох цивільних у Донецькій області. Постраждали чотири особи.

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