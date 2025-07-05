Сили ППО збили понад 200 БПЛА над Україною

Сили ППО збили 292 дрони. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 5 липня вдарила по Україні за допомогою 322 БПЛА. Основний напрямок удару — Хмельницька область, місто Старокостянтинів. Сили ППО збили 292 дрони. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 5 липня (з 20:00 4 липня) противник атакував 322 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове — РФ», — йдеться в повідомленні.



Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила 292 російські БПЛА типу Shahed (безпілотники інших типів), 157 — збиті вогневими засобами поразки, 135 — локально втрачені/пригнічені РЕБ.





Зафіксовано попадання засобів повітряного нападу у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.



Раніше ми писали, що окупаційні війська минулої доби, 4 липня, вбили двох цивільних у Донецькій області.

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