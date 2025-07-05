Російські окупанти обстріляли Донеччину понад 20 разів за добу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 4 липня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку і авто; у Родинському пошкоджено багатоповерхівку. У Шахівській громаді пошкоджено 7 будинків: 2 у Заповідному і 5 у Золотому Колодязі.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено крамницю і адмінбудівлю; у Торському загинула людина; у Зарічному зруйновано будинок. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 2 будинки, крамницю і газогін. У Краматорську поранено 2 людини. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 2 будинки і 2 виробничі приміщення.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.



Раніше ми писали, що у Покровській громаді Донецької області за минулу добу, 4 липня, двоє людей отримали поранення. Також пошкоджено житло.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях