Обстріл Костянтинівки 4 липня: у лікарні помер потерпілий

У Дружківській лікарні помер мешканець Костянтинівки, який потрапив під російську атаку вранці, 4 липня. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«О 09:30 під час надання медичної допомоги у Центральній міській лікарні міста Дружківки помер мешканець міста Костянтинівки, який отримав поранення внаслідок обстрілу у місті Костянтинівці», — зазначив він.



Крім того, вранці 4 липня росіяни запустили авіаційну бомбу ФАБ-250 із модулем УМПК по Костянтинівці. У результаті обстрілу постраждалих немає. Пошкоджено колишній виробничий цех підприємства.



Раніше ми писали, що 4 липня о 06:30 російські окупанти зі ствольної артилерії вдарили містом Костянтинівка Донецької області.

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