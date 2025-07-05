«Я суворіший до Росії, ніж до будь-якої іншої країни»: Трамп пригрозив новими санкціями Путіну

Трамп поділився новими подробицями розмови із Путіним.

Президент Америки Дональд Трамп поділився подробицями телефонної розмови із главою Кремля Володимиром Путіним. Він заявив, що зайняв жорсткішу позицію щодо Росії.



«Я думаю, що я суворіший до Росії, ніж до будь-якої іншої країни», — уточнив він.



За словами американського лідера, під час переговорів багато часу приділили антиросійським санкціям. Путін не в захваті від обмежень, проте Трамп не виключив запровадження нових санкцій проти Росії.



«Ми багато обговорювали питання санкцій, і Путін розуміє причини, через які вони можуть бути запроваджені. Не сказав би, що він у захваті від них, але йому вдавалося справлятися з ними, хоча ці обмеження досить суворі. Цілком можливо, що їх таки запровадять у майбутньому», — зазначив він.



Раніше ми писали, що президент Америки Дональд Трамп та голова Кремля Володимир Путін 3 липня провели телефонну розмову. Політики спілкувалися майже годину, вони обговорили війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.



Як зазначив Ушаков, глава Кремля заявив про готовність Росії продовжити переговорний процес з Україною, крім того РФ не збирається «відступати від своїх цілей».



Путін і Трамп торкнулися теми переговорів у Стамбулі, які залишаться двосторонніми.



За словами Ушаков, вони не обговорювали третій раунд переговорів між Україною та РФ, припинення постачання зброї США в Україну, а також можливість їхньої зустрічі.





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