«Я суворіший до Росії, ніж до будь-якої іншої країни»: Трамп пригрозив новими санкціями Путіну

Президент Америки Дональд Трамп поділився подробицями телефонної розмови із главою Кремля Володимиром Путіним. Він заявив, що зайняв жорсткішу позицію щодо Росії.
«Я думаю, що я суворіший до Росії, ніж до будь-якої іншої країни», — уточнив він.
За словами американського лідера, під час переговорів багато часу приділили антиросійським санкціям. Путін не в захваті від обмежень, проте Трамп не виключив запровадження нових санкцій проти Росії.
«Ми багато обговорювали питання санкцій, і Путін розуміє причини, через які вони можуть бути запроваджені. Не сказав би, що він у захваті від них, але йому вдавалося справлятися з ними, хоча ці обмеження досить суворі. Цілком можливо, що їх таки запровадять у майбутньому», — зазначив він.
Раніше ми писали, що президент Америки Дональд Трамп та голова Кремля Володимир Путін 3 липня провели телефонну розмову. Політики спілкувалися майже годину, вони обговорили війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.
Як зазначив Ушаков, глава Кремля заявив про готовність Росії продовжити переговорний процес з Україною, крім того РФ не збирається «відступати від своїх цілей».
Путін і Трамп торкнулися теми переговорів у Стамбулі, які залишаться двосторонніми.
За словами Ушаков, вони не обговорювали третій раунд переговорів між Україною та РФ, припинення постачання зброї США в Україну, а також можливість їхньої зустрічі.
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