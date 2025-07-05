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Війська РФ намагається просунутися на Донеччині і зайти до Дніпропетровської області — аналітики

05 липня 2025, 14:05

Війська РФ намагається просунутися на Донеччині і зайти до Дніпропетровської області — аналітики

Росіяни продовжує докладати зусиль для просування на Донеччині. Фото: DeepState Росіяни продовжує докладати зусиль для просування на Донеччині. Фото: DeepState

Російська армія захопила населені пункти Зелений Кут та Новоукраїнка біля адміністративного кордону Дніпропетровщини та Донеччини. Села знаходяться біля Дачного Покровського району, яке хочуть окупувати росіяни, проте Сили оборони намагаються не дати армії РФ закріпитись у населеному пункті. Про це повідомив український проєкт DeepState.

Військові аналітики уточнив, що ситуація у районі Дачного динамічна та напружена.

«Для недопущення поступів на Дніпропетровщину та заняття села, були залучені додаткові ресурси, але через кількісну перевагу та безперервні штурми невеликими групами піхоти, противник пролазить крізь оборонні порядки українських бійців, що вже давно не є новиною на багатьох ділянках фронту», —.

У DeepState заявили, що для РФ прорив на Дніпропетровщину є великою медійною причиною запустити машину пропаганди. Для України принципова позиція не допустити ЗС РФ за адмінкордон.

«Спекуляції проривів кордонів областей вже були в районі Котлярівки та Горіхового, але щодня з повним розумінням наслідків та важливості наші військові стримують ворога, який для цього прориву залучив додаткові резерви. Ситуація складна, а ситуація на лінії бойового зіткнення, наявні проблеми та «нескінченна» кількість загарбників ускладнюють цю ситуацію ще більше», — написали військові експерти.

Крім того, російські окупанти мають стрімкі поступи в районі Ялти, яка також знаходиться на адмінмежі, Зірки, Піддубного, Толстого, Шевченка, Воскресенки та інших населених пунктів.

Раніше ми писали, що російським військовим вдалося захопити два села на Донеччині. Йдеться про села Новоукраїнка та Зелений Кут.

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