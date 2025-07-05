Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

На окупованій Луганщині гострий дефіцит водіїв автобусів

05 липня 2025, 15:53

На окупованій Луганщині гострий дефіцит водіїв автобусів

На тимчасово окупованій частині Луганської області фіксується гострий дефіцит водіїв міських та міжміських автобусів. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

«Чоловіки не бажають працевлаштовуватись через загрозу бути примусово мобілізованими, а також через низьку зарплату. Очікується подальше скорочення обсягів пасажирських перевезень», - зазначив він.

Окрім того, російські окупанти вирішили підвищити тарифи на міжміських маршрутах з 14 липня.

Харченко додав, що в окупованій Кремінній є проблеми з електро- та газопостачанням.

«Тому невідомо, за яких обставин місцеві жителі зустрінуть наступний осінньо-зимовий період», — резюмував начальник адміністрації.

Раніше ми писали, що в окупованій Луганській області продовжується тиск на місцевих підприємців, яким обмежують ціни на продаж продуктів харчування.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Луганщина
Події
дефіцит дефіцит кадрів
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:53
На окупованій Луганщині гострий дефіцит водіїв автобусів
13:04
Російська армія захопила два села на Донеччині
19:47
На Запорізькій АЕС стався блекаут через удар армії РФ
19:25
Біометрична зачистка: як окупаційна влада перевіряє кожного власника SIM-карти на Донбасі
18:26
«Принцип перемішування»: куди Росія вивозить на відпочинок українських дітей
17:17
Окупанти облаштували рембазу на Луганському пороховому заводі
15:33
МіГ-29 ЗСУ вдарив GBU-39 по будівлі з окупантами
14:59
Чотири особи загинули у Петрівському районі Донецька після обстрілу
14:18
В окупованому Донецьку обстріляне селище Трудовські: повідомляється про загиблих та поранених
10:44
У Луганській області окупанти тиснуть на місцевих підприємців. Що відбувається
08:56
У Донецьку людей «виселяють» з ринку — що буде з «Аквілоном»
17:49
У Луганську вбито Маноліса Пілавова: хто він такий і що про нього відомо?
16:12
Вибух у Луганську: загинув колишній «мер»
15:29
Генштаб підтвердив ураження складів боєприпасів росіян на захопленій Донеччині
14:57
З Маріуполя на «культурний плацдарм»: як Кремль використовує молодь на окупованих територіях
13:08
У Луганську прогримів вибух: є загиблі та поранений
12:00
На ТОТ зростає кількість дитячих отруєнь через брудну воду
11:21
Окупанти дали 14 років жителю Херсонщини за «держзраду»
09:05
З порту Маріуполя вивезли танки та БМП — колони рушили у бік Запорізької області
08:58
ЗСУ вдарили по складу з БК для ППО та артилерії в Харцизьку
усі новини
16:59
Сили оборони вразили військово-промисловий комплекс у Чебоксарах РФ
15:53
На окупованій Луганщині гострий дефіцит водіїв автобусів
14:26
Окупанти вдарили по Донеччині: є жертва та постраждалі
14:05
Війська РФ намагається просунутися на Донеччині і зайти до Дніпропетровської області — аналітики
13:04
Російська армія захопила два села на Донеччині
12:05
Саратовську область РФ атакували БПЛА: є пошкодження
11:45
«Я суворіший до Росії, ніж до будь-якої іншої країни»: Трамп пригрозив новими санкціями Путіну
10:56
Обстріл Костянтинівки 4 липня: у лікарні помер потерпілий
10:41
Російські окупанти обстріляли Донеччину понад 20 разів за добу
10:15
Сили ППО збили понад 200 БПЛА над Україною
09:49
Армія РФ знову атакувала Покровську громаду: є постраждалі та пошкодження
09:24
ЗСУ вдарили по аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ
09:04
Двоє мешканців загинули і четверо постраждали внаслідок атак армії РФ у Донецькій області
22:30
Названо втрати армії Росії за пів року
21:30
З російського полону повернувся 70-річний цивільний Микола Медик з Донеччини
21:05
ЗСУ уразили командні пункти армії РФ
20:45
Десятки «Шахедів» уночі були збиті саме дронами-перехоплювачами — Зеленський
19:47
На Запорізькій АЕС стався блекаут через удар армії РФ
19:33
РФ знову обстріляла Кривий Ріг дронами: є постраждалі
19:25
Біометрична зачистка: як окупаційна влада перевіряє кожного власника SIM-карти на Донбасі
усі новини
ВІДЕО
Саратівську область атакували безпілотники. Фото: Роман Бусаргін Саратовську область РФ атакували БПЛА: є пошкодження
05 липня, 12:05
Трамп поділився новими подробицями розмови із Путіним. «Я суворіший до Росії, ніж до будь-якої іншої країни»: Трамп пригрозив новими санкціями Путіну
05 липня, 11:45
Сили оборони за півроку знешкодили 230 тисяч окупантів. Фото: Олександр Сирський Названо втрати армії Росії за пів року
04 липня, 22:30
Десятки шахедів було збито саме дронами-перехоплювачами. Фото: ДСНС Десятки «Шахедів» уночі були збиті саме дронами-перехоплювачами — Зеленський
04 липня, 20:45
Росіяни, що воюють за Україну, взяли в полон африканця, який воював за РФ. Фото: скріншот Військові взяли в полон африканця, який воював на боці РФ
04 липня, 19:22
У Білгородській області невідомі дрони атакували хімічний завод. Фото: скріншот Дрони атакували хімзавод у Бєлгородській області РФ: спалахнула пожежа
04 липня, 17:57

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір