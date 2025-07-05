На окупованій Луганщині гострий дефіцит водіїв автобусів

На тимчасово окупованій частині Луганської області фіксується гострий дефіцит водіїв міських та міжміських автобусів. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



«Чоловіки не бажають працевлаштовуватись через загрозу бути примусово мобілізованими, а також через низьку зарплату. Очікується подальше скорочення обсягів пасажирських перевезень», - зазначив він.



Окрім того, російські окупанти вирішили підвищити тарифи на міжміських маршрутах з 14 липня.



Харченко додав, що в окупованій Кремінній є проблеми з електро- та газопостачанням.



«Тому невідомо, за яких обставин місцеві жителі зустрінуть наступний осінньо-зимовий період», — резюмував начальник адміністрації.



Раніше ми писали, що в окупованій Луганській області продовжується тиск на місцевих підприємців, яким обмежують ціни на продаж продуктів харчування.

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