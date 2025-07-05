Сили оборони вразили військово-промисловий комплекс у Чебоксарах РФ

ВПК у Чебоксарах РФ 5 липня вразили ЗСУ. Фото: Генштаб

У ніч на 5 липня українські військові завдали удару по важливому об'єкту військово-промислового комплексу російських окупантів — АТ «ВНИИР-Прогресс» (Чебоксари, Чуваська республіка РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток «Комета». Вони використовуються в БпЛА типу Shahed, ракетах «Іскандер-К», уніфікованих модулях планування та корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріл України, у тому числі цивільної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.



Результати удару уточнюються.



Раніше ми писали, що 5 липня українські військовослужбовці вдарили по аеродрому «Борисоглібськ» у Воронезькій області Росії.

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