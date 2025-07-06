Росіяни вбили трьох мешканців Донеччини за добу — Філашкін

Голова Донецької обласної та військової адміністрацій Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок обстрілів російськими військами на території Донецької області загинули троє мирних жителів — у населених пунктах Андріївка, Новогригорівка та Мирноград.



Крім того, за добу поранено ще семеро людей.



Зазначається, що наведені дані не включають інформацію про жертви у Маріуполі та Волновасі, тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, у суботу вранці, 5 липня, російські військові атакували Костянтинівку, Мирноград та село Рівне Донецької області. Внаслідок ударів загинула цивільна, також постраждала подружня пара. Про це повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.