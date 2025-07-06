Життя 9-річної Єви Клименко та її батьків обірвав російський обстріл Слов'янська

Внаслідок російського артобстрілу міста Слов'янськ 3 липня 2022 року трагічно загинула 9-річна школярка Єва Клименко. Разом із нею обірвалися життя її батьків — Олени та Ігоря. Сім'я поверталася додому після богослужіння, коли снаряд убив їх дорогою.



Про трагедію повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Єва народилася і жила у Слов'янську, навчалася у школі №13 — опорному закладі загальної середньої освіти. За спогадами класного керівника та однокласників, дівчинка була скромною, чуйною і завжди прагнула допомагати іншим.

Вона брала активну участь у позакласному житті, готувала шкільні заходи, сумлінно навчалася і займалася додатково з основних предметів. Також відвідувала гурток спортивної гімнастики.



Мама Єви, Олена Клименко, працювала у слов'янській школі №17. Батько, Ігор Клименко, був спеціалістом у галузі IT. Сім'я була парафіянами християнської церкви «Преображення Господнє» у Слов'янську.



Сім'ю Клименка поховали на цвинтарі у рідному місті.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу російськими військами на території Донецької області загинули троє мирних жителів — у населених пунктах Андріївка, Новогригорівка та Мирноград.