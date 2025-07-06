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Один загинув, шестеро поранено: обстріли Донеччини не припиняються

06 липня 2025, 10:20

Один загинув, шестеро поранено: обстріли Донеччини не припиняються

Один загинув, шестеро поранено: обстріли Донеччини не припиняються

Протягом минулої доби російські війська 31 раз обстріляли населені пункти Донецької області. Оперативну інформацію на ранок, 6 липня, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровському районі в Мирнограді загинула людина, пошкоджено автомобіль. У Покровську поранено жінку, пошкоджено житловий будинок. У селі Золотий Колодязь (Шахівська громада) пошкоджено чотири житлові будинки та господарську будівлю.

У Краматорському районі, Лиман — пошкоджено багатоповерховий та приватний житлові будинки, три господарські будівлі, адміністративну будівлю, інфраструктурний об'єкт та гараж. У селі Староварварівка (Олександрівська громада) зруйновано ангар, пошкоджено шість житлових будинків.

У Новодонецькій громаді пошкоджено три адміністративні будівлі. В Андріївці одна людина загинула, двоє отримали поранення. Пошкоджено три житлові будинки, магазин, адміністративну будівлю та автомобіль.

У Краматорську зафіксовано пошкодження двох багатоповерхівок та однієї нежитлової будівлі. У Костянтинівці під обстріл потрапила промислова зона. В Іллінівці пошкоджено житловий будинок.

У Бахмутському районі в Сіверську поранено двох людей. Усього за добу евакуйовано 120 мешканців Донеччини, серед них — 13 дітей, йдеться у повідомленні голови Донецької ОВА.

Нагадаємо, у суботу вранці, 5 липня, російські військові атакували Костянтинівку, Мирноград та село Рівне Донецької області.

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