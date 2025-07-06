DeepState: окупанти просуваються в районах Попів Яру, Ялти, Толстого та Веселого

Російські війська зафіксовані у просуванні по території Донецької області. Про це повідомили аналітики проекту DeepState.



«Карта оновлена. Противник просунувся в районах населених пунктів Попів Яра, Ялти, Толстого та Веселого», — йдеться у повідомленні.

Села знаходяться у Краматорському та Волноваському районах Донецької області.



Оновлена інтерактивна карта відображає зміни на лінії фронту: Попів Яр , Ялта , Толсте , Веселе .

Нагадаємо, країні-агресору вдалося захопити два села на Донеччині. Йдеться про Новоукраїнку та Зелений Кут.