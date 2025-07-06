Ракетні удари по Костянтинівці та Дружківці: п'ять загиблих та поранений

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донецької області загинули п'ятеро людей, ще один отримав поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Костянтинівка зазнала двох авіаударів та ракетного обстрілу. У місті загинули четверо, одна людина поранена. Пошкоджено 14 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, адміністративну будівлю, автомобіль та 5 ліній електропередач.
У Дружківці внаслідок атаки російським FPV-дроном загинула людина, також пошкоджено техніку.
Костянтинівка та Дружківка, як і весь регіон, перебувають під постійним вогнем супротивника. Місцева влада наголошує: залишатися на Донеччині небезпечно.
Вадим Філашкін закликав евакуюватися до безпечніших регіонів України.
Результати обстрілів 6 липня на Донеччині. ФОТО: Донецька ОВА
Нагадаємо, за минулу добу російські війська 31 раз обстріляли населені пункти Донецької області: один загиблий, шестеро поранених.