П'ять героїв Донеччини: президент нагородив поліцейських, одного посмертно

У рамках урочистих заходів з нагоди 10-річчя Національної поліції України, що відбулися у Києві, Президент України вручив державні нагороди п'ятьом співробітникам поліції Донецької області. Один із правоохоронців був нагороджений посмертно.
Про це повідомляється у Telegram-каналі поліції Донецької області.
Поліцейські були відзначені за особисту відвагу та самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за сумлінну службу українського народу.
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено Максима Варушу — інспектора взводу № 1 роти № 1 батальйону поліції особливого призначення (стрілецький).
Орден Данила Галицького отримала Наталія Козинцева — начальник відділу розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, слідчого управління.
Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджено:
Артем Борець, інспектор взводу №1 батальйону поліції особливого призначення (стрілецький);
Герман Шефер, інспектор взводу № 1 батальйону поліції особливого призначення (стрілецький);
Максим Кислюк (посмертно), інспектор сектору кадрового забезпечення районного управління Краматорського поліції.
Державні нагороди стали визнанням їхнього професіоналізму, відданості справі та особистої хоробрості, йдеться в повідомленні.
Нагородження поліцейських на Донеччині. ФОТО Нацполіції України