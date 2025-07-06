П'ять героїв Донеччини: президент нагородив поліцейських, одного посмертно

У рамках урочистих заходів з нагоди 10-річчя Національної поліції України, що відбулися у Києві, Президент України вручив державні нагороди п'ятьом співробітникам поліції Донецької області. Один із правоохоронців був нагороджений посмертно.

Про це повідомляється у Telegram-каналі поліції Донецької області.

Поліцейські були відзначені за особисту відвагу та самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за сумлінну службу українського народу.



Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено Максима Варушу — інспектора взводу № 1 роти № 1 батальйону поліції особливого призначення (стрілецький).

Орден Данила Галицького отримала Наталія Козинцева — начальник відділу розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, слідчого управління.

Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджено:

Артем Борець, інспектор взводу №1 батальйону поліції особливого призначення (стрілецький);

Герман Шефер, інспектор взводу № 1 батальйону поліції особливого призначення (стрілецький);

Максим Кислюк (посмертно), інспектор сектору кадрового забезпечення районного управління Краматорського поліції.

Державні нагороди стали визнанням їхнього професіоналізму, відданості справі та особистої хоробрості, йдеться в повідомленні.

Нагородження поліцейських на Донеччині. ФОТО Нацполіції України