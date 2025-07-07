Російські дрони атакували житловий будинок у Харкові: серед поранених — діти

Вранці у понеділок, 7 липня 2025 року, внаслідок атаки російських безпілотників типу «шахед» у Харкові постраждали щонайменше 27 людей. Удару зазнав багатоповерховий житловий будинок в Шевченківському районі, де почалася масштабна пожежа — вогнем охоплено верхні поверхи будівлі.



Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Одночасно під обстріл потрапив і Слобідський район міста: пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, включаючи дитячий садок. Серед постраждалих — діти. Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу.

Спочатку повідомлялося про меншу кількість постраждалих, однак у міру надходження уточненої інформації стало відомо про більшу кількість жертв. За даними рятувальників, внаслідок атаки зруйновано квартири на нижніх поверхах, вибито вікна, спалахнули пожежі.

Нагадаємо, вчора, 6 липня, Росія завдала ракетних ударів по Костянтинівці та Дружківці на Донеччині. Внаслідок атаки загинули п'ять мирних жителів і один отримав поранення.