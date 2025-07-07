У Костянтинівці через обстріл загинула сімейна пара: троє дітей залишилися без батьків

Наслідки російського удару по Костянтинівці 6 липня. Фото: прокуратура Донецької області

Внаслідок російського обстрілу міста Костянтинівка вдень 6 липня загинуло четверо людей, у тому числі сімейна пара. Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

Зазначається, що вчора об 11:00 противник обстріляв житлову забудову у Костянтинівці, використавши авіабомбу ФАБ-250 із модулем УМПК. Внаслідок атаки загинули двоє цивільних.

«Ще один містянин 63 років достав мінно-вибухову травму та осколкове поранення. Йому надано кваліфіковану медичну допомогу. Потерпілі на момент обстрілу перебували на вулиці», — йдеться у повідомленні.

Вже за 10 хвилин росіяни вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю, в якому знаходилася сімейна пара.

«39-річна жінка та 40-річний чоловік зазнали тілесних ушкоджень, несумісних з життям», — зазначили в прокуратурі.

За інформацією з константинівських пабліків, загиблий чоловік працював інженером у міськводоканалі. У подружжя залишилося троє дітей, які, за словами місцевих жителів, перебувають у Дружківці.

Крім того, у ніч проти 7 липня Костянтинівка вкотре зазнала обстрілу. За повідомленням місцевих жителів, росіяни скидали авіабомби на місто.

Внаслідок атаки виникли пожежі, пошкоджено житлові будинки. За попередньою інформацією, є постраждалі.