Росіяни окупували два села у Запорізькій та Донецькій областях

Згідно з оновленими даними карти бойових дій, російські війська захопили населений пункт Лобково у Запорізькій області (Василівський район, Степногірська громада) та село Піддубне Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області.

Про це повідомили аналітики проекту DeepState.



Крім того, відзначено просування окупантів поблизу населеного пункту Степове у Степногірській громаді Василівського району Запорізької області та Новополя Волноваського району Донецької області.

Нагадаємо, противник просунувся в районі населених пунктів Попов Яр, Ялта, Товсте та Веселе Донецької області.