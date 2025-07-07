У Слов'янську після нічного обстрілу є поранені, пошкоджено будинки та школи

Місто Слов'янськ Донецької області в ніч проти 7 липня зазнало обстрілу з боку російських окупаційних військ.
За словами начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, ударів зазнали мікрорайони Залізничний та Хімік.
Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а також дві школи — №6 та №9.
«На жаль, є поранені. Бережіть себе. Тримаємося. Ми разом!», — сказав Вадим Лях.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 7 липня місто Дружківка Донецької області зазнало атаки російських безпілотників. Вибухи прогриміли приблизно о 22:10 та 22:15. Попередньо, через російські удари загинув чоловік, його дружина дістала поранення.
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