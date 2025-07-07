Повітряні сили назвали кількість збитих дронів РФ за ніч

Радіолокаційна станція Повітряних сил ЗСУ виконує бойове чергування з протиповітряної оборони. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

У ніч на 7 липня (з 21:30 6 липня) російські війська атакували територію України чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, випущеними з Курської області, і 101 ударним БПЛА типу «Шахед», а також безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Станом на 09:30 силами ППО було знешкоджено 75 ворожих дронів — 58 збито вогневими засобами, ще 17 придушено або втрачено внаслідок впливу РЕБ.







Атаки фіксувалися на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання ударних БПЛА в 10 локаціях і падіння збитих дронів — у 7 населених пунктах.

Нагадаємо, Дружківку вночі атакували російські БПЛА: одна людина загинула, ще одна поранена.