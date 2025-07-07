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СБУ зірвала теракт проти бійців Нацгвардії у Запоріжжі

07 липня 2025, 10:45

СБУ зірвала теракт проти бійців Нацгвардії у Запоріжжі

СБУ зірвала теракт проти бійців Нацгвардії у Запоріжжі

Контррозвідка СБУ зірвала чергову спробу російських спецслужб організувати теракт у прифронтовому місті, повідомили у силовому відомстві.

У результаті спецоперації в Запоріжжі було затримано двох агентів ФСБ, які готували вибух автомобіля бійців 12-ї окремої бригади спецпризначення «Азов» Національної гвардії України. Слідство встановило, що за завданням ФСБ зловмисники мали встановити саморобний вибуховий пристрій (СВП) під службовий транспорт українських військових, які перебувають на передовій.

Обидва агенти раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за розбій і наркоторгівлю. У поле зору російських спецслужб вони потрапили через дружину одного з них, яка мешкає в окупованому Бердянську та співпрацює з окупантами.

За вказівками кураторів із ФСБ затримані самостійно виготовили СВП, стежили за пересуванням авто українських бійців, а також збиралися встановити на місціпередбачуваного теракту приховану камеру для онлайн-трансляції. Таким чином ФСБ мала намір спостерігати за наближенням військових до автомобіля, щоб у потрібний момент дистанційно привести вибуховий пристрій у дію.

Під час обшуків були вилучені готовий вибуховий пристрій, комплектуючі для нових СВУ, а також телефони, через які затримані координувалися з російською стороною. Обом фігурантам оголошено підозру у державній зраді та незаконному виготовленні вибухівки.

За рішенням суду зловмисники перебувають під вартою без права на внесення застави. Їм загрожує довічне з конфіскацією майна, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України нещодавно затримала двох російських агентів, які готували нові удари по місту Краматорськ Донецької області.

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