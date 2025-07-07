Російський FPV-дрон вдарив бійця ЗСУ в голову, але не вибухнув

За секунду до удара FPV-дрона.

У мережі з'явилося відео, як російський FPV-дрон на оптоволокні влучає просто в голову українському військовому, але заряд не детонує. Кадри поширили військові пабліки.



На записі видно, як боєць ЗСУ пересувається в районі зайнятих позицій. У цей момент до нього підлітає ворожий дрон і вдаряє його по голові, проте вибуху не відбувається.



У підписі до відео автори називають ситуацію «максимальною удачею».

Нагадаємо, подібний випадок уже траплявся раніше — тоді також дрон влучив у голову українському бійцю, але детонатор не спрацював.