Російський FPV-дрон вдарив бійця ЗСУ в голову, але не вибухнув

У мережі з'явилося відео, як російський FPV-дрон на оптоволокні влучає просто в голову українському військовому, але заряд не детонує. Кадри поширили військові пабліки.
На записі видно, як боєць ЗСУ пересувається в районі зайнятих позицій. У цей момент до нього підлітає ворожий дрон і вдаряє його по голові, проте вибуху не відбувається.
У підписі до відео автори називають ситуацію «максимальною удачею».
Нагадаємо, подібний випадок уже траплявся раніше — тоді також дрон влучив у голову українському бійцю, але детонатор не спрацював.
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