Потужні вибухи пролунали у Краматорську з різницею у кілька хвилин

Три потужні вибухи пролунали сьогодні в Краматорську Донецької області з різницею в кілька хвилин. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».
Перший удар був приблизно об 11:40, наступний — об 11:46, третій — об 11:53.
Місцеві жителі повідомляють, що над містом «висить» розвідувальний дрон.
Попередньо, перші прильоти були в мікрорайоні Лазурний.
Повідомляють, що до місця атаки виїхали машини швидкої допомоги. Там спалахнули пожежі. Відомо про постраждалих.
У місцевих пабликах пишуть, що у багатьох будинках затремтіли вікна. Також відомо, що звуки вибухів чули у сусідніх Слов'янську та Дружківці.
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