Потужні вибухи пролунали у Краматорську з різницею у кілька хвилин

З різницею у кілька хвилин у Краматорську пролунали потужні вибухи. Фото з місцевих пабліків

Три потужні вибухи пролунали сьогодні в Краматорську Донецької області з різницею в кілька хвилин. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

Перший удар був приблизно об 11:40, наступний — об 11:46, третій — об 11:53.

Місцеві жителі повідомляють, що над містом «висить» розвідувальний дрон.

Попередньо, перші прильоти були в мікрорайоні Лазурний.

Повідомляють, що до місця атаки виїхали машини швидкої допомоги. Там спалахнули пожежі. Відомо про постраждалих.

У місцевих пабликах пишуть, що у багатьох будинках затремтіли вікна. Також відомо, що звуки вибухів чули у сусідніх Слов'янську та Дружківці.