Під завалами та в лікарні: наслідки удару по Холодногірському району Харкова

Росія вдруге за день, 7 липня, завдала удару по Харкову. Під обстріл потрапив Холодногірський район міста. Атака відбулася у проміжку між 10:23 та 10:30 ранку. За попередніми даними, було зафіксовано щонайменше шість ударів. Про це повідомляє місцева влада.



Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов повідомив про 16 постраждалих. Серед них 17-річний хлопець.

Протягом десяти хвилин по району було випущено шість дронів-камікадзе типу«шахед». Удари припали по житлових будинках, автомобілях та вулицях із перехожими. Загорівся дах однієї з будівель, поруч пошкоджені фасади, вибиті вікна, спалені авто.



Харківська прокуратура підтвердила , що дрони були з термобаричною бойовою частиною.

Водночас у Шевченківському районі міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків попередньої атаки по студентському гуртожитку. Мешканці пошкоджених квартир чекають на можливість повернутися і забрати вцілілі речі, повідомляє «Суспільне Харків».

Нагадаємо, вранці, 7 липня, внаслідок атаки російських безпілотників типу «шахед» у Харкові постраждали щонайменше 27 людей. Удар припав по багатоповерховому житловому будинку у Шевченківському районі.